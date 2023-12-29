В пос. Шахтёрском женщина ударила ножом агрессивного сожителя: он умер в больнице

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Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Одоевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы пос. Шахтёрском. Она обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно материалам дела, утром 26 июня подсудимая распивала алкоголь вместе с сожителем. Мужчина затеял ссору, стал толкать фигурантку, оскорблял её и угрожал расправой. Увидев на полу нож, женщина схватила его и ударила агрессора в живот. Потерпевший умер в больнице.

Подсудимая полностью признала вину. Приговор — пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.