В Туле 35 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Их вручила новосёлам заместитель министра труда и социальной защиты – директор департамента по вопросам семьи и демографии Тульской области Наталия Зыкова.

Согласно Указу губернатора Алексея Дюмина 17 участников СВО из числа детей-сирот стали владельцами квартир в Туле. За некоторых из них ключи получили родственники или представители.

Ещё 18 сирот получили ключи от квартир по договору соцнайма в Новомосковске, Алексине, Киреевске и других райцентрах. Спустя пять лет такое жильё можно будет оформить в собственность.

– Для человека очень важно иметь свой дом, где он смог бы обустроить семейный очаг, создать семью, растить детей. Сегодняшнее событие станет началом нового счастливого периода в жизни новоселов, – сказала Наталия Зыкова.

Всего в этом году за счет средств регионального бюджета обеспечат жильем 293 человека из числа детей-сирот. Им предоставят благоустроенные квартиры в развитых микрорайонах. ?????В министерстве соцзащиты работает горячая линия «129», где можно получить подробную консультацию по всем вопросам.