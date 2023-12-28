В тульском правительстве подвели итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Заключительное в этом году заседание провела заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Члены комиссии обсудили итоги тематических мероприятий для молодёжи и затронули вопрос обеспечения безопасности детей на новогодних праздниках.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин рассказал, что в уходящем году в мероприятиях проекта «Тульская область – регион для молодых» приняли участие более 100 тысяч молодых туляков.

Для них прошёл фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика», проект молодежного туризма «Маршрут построен», масштабный творческий проект «Молодежь региону», а также Тульский патриотический форум «Тула – регион победителей».

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Лыков сообщил, что в новогодние праздники для обеспечения безопасности детей ведомство будет работать в режиме повышенной готовности.

Ольга Гремякова попросила уделить особое внимание профилактике детской безопасности во время зимних каникул, особенно в местах массового проведения новогодних развлекательных и спортивных мероприятий. Туляки могут получить социальную помощь в «Семейной диспетчерской службе» по телефону 129.

1 января – выходной день. Звонок примет голосовой робот и попросит оставить контакты для обратной связи. Диспетчер будет работать с 2 по 8 января, с 8.00 до 20.00. Запросы семей участников СВО в эти дни будет принимать мобильное приложение «Куратор семьи».