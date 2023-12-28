В тульском правительстве подвели итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних

Члены комиссии обсудили итоги тематических мероприятий для молодёжи и затронули вопрос обеспечения безопасности детей на новогодних праздниках.
Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин рассказал, что в уходящем году в мероприятиях проекта «Тульская область – регион для молодых» приняли участие более 100 тысяч молодых туляков.
Для них прошёл фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика», проект молодежного туризма «Маршрут построен», масштабный творческий проект «Молодежь региону», а также Тульский патриотический форум «Тула – регион победителей».
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Лыков сообщил, что в новогодние праздники для обеспечения безопасности детей ведомство будет работать в режиме повышенной готовности.
Ольга Гремякова попросила уделить особое внимание профилактике детской безопасности во время зимних каникул, особенно в местах массового проведения новогодних развлекательных и спортивных мероприятий. Туляки могут получить социальную помощь в «Семейной диспетчерской службе» по телефону 129.
1 января – выходной день. Звонок примет голосовой робот и попросит оставить контакты для обратной связи. Диспетчер будет работать с 2 по 8 января, с 8.00 до 20.00. Запросы семей участников СВО в эти дни будет принимать мобильное приложение «Куратор семьи».
Телефон доверия тульского «Моего семейного центра»: 8(4872)56-46-36. С 1 по 8 января он будет работать в круглосуточном режиме.