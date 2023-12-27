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Жители Новомосковска жалуются на стаи бездомных собак
Фото: vk.com/overhearnmsk

Жители Новомосковска жалуются на стаи бездомных собак

Агрессивные животные обитают на ул. Мира и в мкр. Залесный.

В паблике «Подслушано Новомосковск» местные жители сообщили о стае агрессивных собак, «оккупировавшей» тротуар по адресу: мкр. Залесный, ул. Парковая, д. 20. Там обитают как минимум шесть крупных псов.

Этот тротуар ведёт в детский сад и школу, там часто ходят дети. По словам автора поста, собаки уже как минимум дважды нападали на людей. А для жительницы дома № 54-Б по ул. Мира встреча с псами закончилась разорванным пуховиком.

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«Уважаемая администрация, примите меры к отлову стаи огромных собак! Вчера при выходе из подъезда, на меня набросилась одна из них. Спас плотный пуховик и мужчина, который вовремя подбежал. Боюсь даже представить, как все могло закончиться», – пишет женщина.

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