Тульские приставы арестовали «Линкольн» недобросовестного подрядчика

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В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находилось исполнительное производство в отношении 34-летнего мужчины.

Он заключил со строительной фирмой договор субподряда, но не выполнил своих обязательств по нему. Суд обязал предпринимателя вернуть нанимателям деньги и выплатить неустойку, но тот всячески уклонялся от исполнения судебного решения.

Приставы проверили имущественное положение должника – оказалось, что у него есть внедорожник Lincoln Navigator. Был составлен акт описи и ареста машины, после чего её владелец погасил весь долг – 686 тысяч рублей.