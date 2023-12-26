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Тульские приставы арестовали «Линкольн» недобросовестного подрядчика
Фото из архива Myslo

Тульские приставы арестовали «Линкольн» недобросовестного подрядчика

Мужчин задолжал своим нанимателям больше 600 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находилось исполнительное производство в отношении 34-летнего мужчины.

Он заключил со строительной фирмой договор субподряда, но не выполнил своих обязательств по нему. Суд обязал предпринимателя вернуть нанимателям деньги и выплатить неустойку, но тот всячески уклонялся от исполнения судебного решения.

Приставы проверили имущественное положение должника – оказалось, что у него есть внедорожник Lincoln Navigator. Был составлен акт описи и ареста машины, после чего её владелец погасил весь долг – 686 тысяч рублей.

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сегодня, в 19:45 +2
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