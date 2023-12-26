В Тульской области появился новый туристический маршрут

Он разработан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На сайте pochta-travel.ru доступен новый туристический маршрут по Тульской области «Тула рядом». Он стал частью совместного проекта Почты России и Русского географического общества «Почтовый туризм».

Туристы могут отправить открытки с впечатлениями или историями из разных точек маршрута. Путешествие рассчитано на два дня. Оно начинается в Тульском кремле, продолжается в Музейном квартале, на Казанской набережной, в креативных кластерах. Завершается маршрут в Ясной Поляне и на станции «Козлова Засека».

Гости региона познакомятся местами, часто не попадающими в поле зрения путешественников. Среди них – Музей связи в Туле и Музей истории почты в Алексине.

– По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области развиваются региональные бренды. К Туле добавился статус третьей музейной столицы России. Новые туристические продукты направлены на популяризацию культурно-познавательного туризма, – прокомментировала замминистра экономического развития региона Лариса Соломатина.