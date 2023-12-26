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В Туле открылся фестиваль креативных ёлок
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле открылся фестиваль креативных ёлок

Аллею ярких новогодних деревьев традиционно выставили на улице Металлистов.

25 декабря на ул. Металлистов стартовал ежегодный новогодний фестиваль «Креативная ёлка — 2024».

Символы Нового года оценила заместитель главы городской администрации Инесса Фельдман. К мероприятию присоединились представители бизнес-сообществ, некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

— Фестиваль стал частью проекта «Музейная зима в Туле». Теперь показать свои творческие работы могут и сотрудники музеев. В связи с этим появляются новые участники, желающие раскрыть свой потенциал, а вместе с ними — свежие идеи и яркие, необычные ёлки, –отметила заместитель главы администрации. 

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Как рассказали в администрации Тулы, декорации изготовлены из антивандальных материалов, имеют устойчивое основание. Высота деревьев не менее двух метров. По правилам фестиваля, использование материалов для создания новогоднего символа осуществляется на личное усмотрение авторов.

Фестиваль продлится до 7 января. 

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