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В МРЭО полицейские Дед Мороз и Снегурочка раздали тулякам водительские права
Фото УГИБДД по Тульской области

В МРЭО полицейские Дед Мороз и Снегурочка раздали тулякам водительские права

А также подарили полезные подарки.

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка направились в отделения МРЭО Госавтоинспекции Тульской области, чтобы в торжественной обстановке вручить гражданам водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.

Для посетителей это стало приятной неожиданностью. Также костюмированные герои загадывали тематические загадки по Правилам дорожного движения, желали счастливого Нового года и безаварийной езды.

Не остались без внимания и будущие водители, прибывшие в подразделение для сдачи теоретического экзамена: Дед Мороз и Снегурочка пожелали им скорейшего получения водительского удостоверения. 

Во время мероприятия стражи порядка дарили тулякам полезные подарки от Госавтоинспекции, памятки по Правилам дорожного движения и праздничное настроение. 

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