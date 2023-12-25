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В «Тула-Арене» прошел фестиваль «Волейбольный Новый год»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В «Тула-Арене» прошел фестиваль «Волейбольный Новый год»

Волейболистки и тренеры «Тулицы» провели интерактивы для маленьких спортсменов на спортивно-развлекательных площадках.

В многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» состоялся фестиваль «Волейбольный Новый год». Большой спортивный праздник организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Участников фестиваля приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе удалось выстроить систему спортивной подготовки с самых юных лет.

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— Сегодня в «Тула-Арене» собрались будущие звездочки тульского волейбола. Отрадно, что в нашем регионе с каждым годом становится все больше любителей данного вида спорта. Волейбол — это не только здоровый образ жизни, но и возможность научиться работать в команде, развить лидерские качества, улучшить координацию и реакцию. Не бойтесь соревноваться, но помните, что главное — не победа, а участие. Тренируйтесь усердно, уважайте своих соперников и болейте за любимую «Тулицу», — сказал Дмитрий Яковлев.

Волейболистки и тренеры «Тулицы» провели интерактивы для маленьких спортсменов на спортивно-развлекательных площадках «Тула-Арены».

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В областной столице четвёртый год реализуется проект «Волейбольный детский сад». В нем принимают участие 150 воспитанников детских садов Центра образования № 1 и 40 первоклассников, которые занимаются в специализированном спортклассе.

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