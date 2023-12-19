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Тульскому детскому центру психоневрологии присвоили имя Бориса Зубицкого

Тульскому детскому центру психоневрологии присвоили имя Бориса Зубицкого

Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Вячеслав Федорищев.

Согласно тексту документа, для увековечения памяти Бориса Давыдовича Зубицкого, его имя было присвоено Клиническому центру детской психоневрологии.

Областному минздраву следует до 1 марта следующего года провести все необходимые юридические процедуры. Контролировать этот процесс будет заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

справка Myslo

Борис Давыдович Зубицкий — российский предприниматель и государственный деятель, доктор технических наук, профессор, Заслуженный металлург Российской Федерации. Был совладельцем Промышленно-металлургического холдинга, в состав которого входят крупные металлургические предприятия, в том числе ПАО «Тулачермет» и «Полема».

Борис Давыдович был депутатом Государственной Думы четырёх созывов и крупным меценатом. При его непосредственном участии бывший санаторий «Юность» превратился в современный Клинический центр детской психоневрологии.

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