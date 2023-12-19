Тульскому детскому центру психоневрологии присвоили имя Бориса Зубицкого

Согласно тексту документа, для увековечения памяти Бориса Давыдовича Зубицкого, его имя было присвоено Клиническому центру детской психоневрологии.

Областному минздраву следует до 1 марта следующего года провести все необходимые юридические процедуры. Контролировать этот процесс будет заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

справка Myslo

Борис Давыдович Зубицкий — российский предприниматель и государственный деятель, доктор технических наук, профессор, Заслуженный металлург Российской Федерации. Был совладельцем Промышленно-металлургического холдинга, в состав которого входят крупные металлургические предприятия, в том числе ПАО «Тулачермет» и «Полема».

Борис Давыдович был депутатом Государственной Думы четырёх созывов и крупным меценатом. При его непосредственном участии бывший санаторий «Юность» превратился в современный Клинический центр детской психоневрологии.