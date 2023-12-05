За прошедшую неделю маршрутка № 55 не выполнила больше половины рейсов

Фото Оксаны Грудининой.

Жители ул. Кауля пожаловались редакции Myslo на общественный транспорт. По их словам, уже несколько недель подряд они по утрам не могут уехать в сторону Зеленстроя из-за того, что маршрутка № 55 практически не ходит:

– За полчаса иногда не приходит ни одной. На улице зима, людей на остановках десятки. Трамваи частенько стоят из-за ДТП и поломок. Уехать в сторону университетов невозможно. Цены на такси из-за повышенного спроса чуть ли не в три раза дороже, чем обычно.

Подводят и трамваи.

— По этому маршруту ходят трамваи № 12 и 13. Иногда за 20 минут не приезжает ни один, а потом сразу два с интервалом в три минуты. В итоге первый – битком, а второй – пустой.

Можно подумать, что так получается из-за пробок, но нет. В сторону ул. Оборонной с движением та же история. Понятно, что у 12-го и 13-го трамвая разные конечные, но большая часть людей едет до Перекопа и ул. Кауля. Как составляется расписание трамваев? Неужели нельзя сделать интервалы движения хоть немного равными?

Всего 9 единиц, и те не выходят на маршрут

В администрации Тулы ответили, что по маршруту № 55 «Ивановские дачи — Мкр-н Петровский квартал» ходят 9 единиц транспорта. Есть одно но: согласно отчету, с 27 ноября по 3 декабря транспортная работа по маршруту № 55 была выполнена на 42,81%.

Легкая математика. Если 100% — это 9 единиц, то нетрудно догадаться, сколько составляет 42%. Негусто!

А что с трамваями?

На маршруте № 12 работают 10 единиц, средний интервал движения – 10 минут. По маршруту № 13 курсируют 10 единиц, средний интервал движения – 15 минут. Цифры красивые, но в реальности всё немного не так.

Как говорят в администрации, «в процессе эксплуатации происходят сходы с линии по причине технической неисправности».

Полностью официальный ответ управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы выглядит так:

— Параметры автобусных и трамвайных маршрутов проектируются на основании анализа обследования пассажиропотока с учетом корреспонденции поездок населения, транспортной доступности объектов жилфонда, социального и торгового значения. Каждое утро контролируется выпуск транспортных средств, при этом в процессе эксплуатации происходят сходы с линии по причине технической неисправности.

Что с этим собираются делать?

Сотрудники управления проводят с перевозчиками регулярные собрания, на которых обсуждают проблемные вопросы и способы их решения.

— В случае невыполнения транспортной компанией работы в полном объёме МУГАДН Тульской области направляются информационные письма для принятия мер надзорным органом. В настоящее время продолжаются мероприятия по улучшению транспортной работы на автобусном маршруте № 55, — рассказали в администрации Тулы.

Помогут ли информационные письма наладить общественный транспорт? Вопрос почти риторический, но других мер администрация пока не озвучила.

Куда пожаловаться?

Мы спросили у администрации города Тулы, куда можно пожаловаться на перебои с общественным транспортом. Нам назвали номер горячей линии, но дозвониться по нему у редакции не получилось.

Публикуем тот самый номер на всякий случай: 8-4872-55-64-73. Вдруг, у вас, дорогие читатели, получится.

Пользуетесь ли вы общественным транспортом? Довольны ли вы его работой? Какие маршруты вы считаете наиболее проблемными? Делитесь в комментариях.