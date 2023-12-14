Поисковики «ЛизыАлерт» приглашает туляков на ознакомительную лекцию

Волонтёры расскажут о своей деятельности и познакомят всех желающих с повседневной жизнью отряда.

Если вы слышали про отряд «ЛизаАлерт» и хотите помогать ему искать пропавших людей – приходите на «новичковую» лекцию! Вы узнаете, как проходят поиски и какие методики используют волонтёры.

Опытные искатели расскажут, чем лесной поиск отличается от городского, и какая атмосфера царит на «полевых» выездах. Лекция состоится в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3) во вторник, 19 декабря, в 19.00.