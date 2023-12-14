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Банк России приглашает туляков на музейную экскурсию
Фото: тульское отделение Банка России

Банк России приглашает туляков на музейную экскурсию

Все желающие смогут познакомиться с историей денежных знаков, которые в разные годы были в ходу в нашей стране.

«Чайковки», «мотыльки», «колокольчики», «петеньки» и «катеньки». Всё это –названия денег, которые были когда-то в обращении в России. В тульском отделении Госбанка брали кредиты сыновья Льва Толстого и потомки друга Пушкина – Антона Дельвига.

И это – лишь малая часть удивительной истории банковского дела на тульской земле. В музее отделения представлены архивные документы, старинные деньги и вычислительная техника, которой пользовались сотрудники банка.

Здесь регулярно проводятся бесплатные экскурсии и лекции. Попасть на них можно по предварительной записи. Звоните: 32-53-25 и ищите программу посещения на сайте музея Банка России. Экспозиция работает по будням.

 

 

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