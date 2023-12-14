Какие дома Тулы будут обесточены 15 декабря

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Марата, 26,

ул. Кирова, 23-а, 23, 21, 20, 19, 23-в,

ул. Плеханова, 56,

пр-т Ленина, 24, 28, 26,

пер. Учётный, 2, 2-а, 3,

пер. Центральный, 7, 9-б,

ул. Каминского, 22,

п. Рудаково: ул. Солнечная, 11,

пер. Лазурный, 5, 13,

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-12,

Хомяковский пр-д,

ул. Берёзовская,

п. Дачный: ул. Зелёная, 5-25 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 1-а, 4-а, 6-а, 27, 28,

ул. Солнечная, 3-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),

ул. Зелёная, 1, 2,

ул. Новая, 17-25 (нечётн.), 1-а, 27-б, 28-а, 28-б, 36,

СНТ «Родник» дер. Скорнево.