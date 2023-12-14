Какие дома Тулы будут обесточены 15 декабря

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Марата, 26,
- ул. Кирова, 23-а, 23, 21, 20, 19, 23-в,
- ул. Плеханова, 56,
- пр-т Ленина, 24, 28, 26,
- пер. Учётный, 2, 2-а, 3,
- пер. Центральный, 7, 9-б,
- ул. Каминского, 22,
- п. Рудаково: ул. Солнечная, 11,
- пер. Лазурный, 5, 13,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-12,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Берёзовская,
- п. Дачный: ул. Зелёная, 5-25 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 1-а, 4-а, 6-а, 27, 28,
- ул. Солнечная, 3-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Зелёная, 1, 2,
- ул. Новая, 17-25 (нечётн.), 1-а, 27-б, 28-а, 28-б, 36,
- СНТ «Родник» дер. Скорнево.