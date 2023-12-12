Тульские медики назвали самые частые травмы у пожилых во время гололеда

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По информации Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина, если при обычных погодных условиях в медучреждение ежедневно обращается до пяти пожилых пациентов с переломами различной локализации, то в гололед их количество увеличивается до 20.

Заведующий травматологическим отделением Алексей Мишустин отмечает, что самые частые травмы во время гололеда — это перелом лодыжек, перелом бедра, предплечья, ребер. А самые сложные пациенты — пожилые люди с переломом шейки бедра.

— Такая травма приковывает пожилого пациента к постели, из-за чего быстро возникают осложнения. Необходимо оперативное хирургическое вмешательство. Если своевременно провести операцию, то более чем в 90% случаев мы добиваемся хорошего результата, — сказал Алексей Мишустин.

В минздраве говорят: считается, что если упасть «правильно», то можно избежать травм. Однако правильно сгруппироваться при падении смогут немногие. Поэтому лучшая защита от травм — это профилактика. Пожилой человек точно не успеет сгруппироваться, поэтому важно соблюдать все меры по профилактики падений и стараться избегать несчастных случаев.

По словам врача, лучшей мерой профилактики падений у пожилых людей будет помощь родственников: помогите сходить в магазин, принесите продукты, купите лекарства. Выходить на улицу в гололед пожилым людям не рекомендуется, либо выходить только в сопровождении.

Если выйти необходимо, можно использовать трость с острым наконечником, различные приспособления (липкие ленты, шипы), чтобы сделать обувь не скользящей. При переходе дороги нужно попросить помощи у окружающих людей. Особую осторожность необходимо соблюдать на лестнице. Не носить тяжелые сумки. Не стесняться просить помощи, если она необходима, например для того, чтобы перейти скользкий участок тротуара.

Напомним, что в регионе действует проект «Тульское долголетие». Он стартовал в 2021 году по поручению губернатора Алексея Дюмина. Проект направлен на улучшение качества жизни старшего поколения. Пожилые люди укрепляют здоровье, занимаются лечебной физкультурой, северной ходьбой, фитнесом, аквааэробикой и другими направлениями спорта. Подробнее на сайте www.dolgoletie71.ru или по телефону 8-800-200-52-26.