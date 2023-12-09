На тульских дорогах ожидается гололед

9 декабря прогнозируется ухудшение состояния дорожного покрытия. Из-за погодных условий на дорогах ожидается образование гололедицы. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД по Тульской области.
Порывы ветра сегодня вечером – от 5 до 10 м/с.
– Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь, – предупредили в пресс-службе УГИБДД.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54;
Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13;
Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54;
Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13;
Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.