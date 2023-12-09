На тульских дорогах ожидается гололед

9 декабря прогнозируется ухудшение состояния дорожного покрытия. Из-за погодных условий на дорогах ожидается образование гололедицы. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД по Тульской области.

Порывы ветра сегодня вечером – от 5 до 10 м/с.

– Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь, – предупредили в пресс-службе УГИБДД.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: