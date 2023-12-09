«Битва за Тулу»: тульские бойцы MMA захватили больше половины побед в октагоне

В пятницу в областной столице разразилось неистовое сражение – специальная спортивная операция «Битва за Тулу». Местом ее проведения стала «Тула – Арена». Организатором соревнований стал депутат Тульской областной Думы, президент Тульской областной Федерации (ММА) Илья Степанов.

На состязания съехались спортсмены со всей России, многие из них долгое время оставались непобеждёнными, некоторые из них сохранили за собой это гордое знание.

География бойцов, нашедших в октагон, охватывают всю страну: Владимирская, Воронежская, Пензенская, Самарская, Смоленская, Тверская области, Москва и Подмосковье, а также Ставропольский край и ЛНР. Тульскую область представляли несколько бойцов смешанных единоборств, каждый из них готов был показать всю свою мощь в непримиримых схватках.

В октагон вышли 26 бойцов. Зрители увидели 13 красочных и невероятно эмоциональных схваток.

Полулегкая весовая категория: призёр Московской области по грэпплингу, чемпион Кубка Москвы по панкратиону, профессиональный боец ММА Насиб Акназаров против Салимчона Мачидова из команды «Хулиган Тим» по прозвищу Исфаринский лев, КМС по вольной борьбе и тайскому боксу, победитель Всероссийских соревнований по смешанному боевому единоборству. Победителем стал Салимчон.

– Спасибо моему тренерского штаба и клубу. Благодаря вам я выиграл, – сказал Мачидов.

Легчайшая весовая категория: представитель Тольятти, известный под именем Ариан, КМС по армейскому рукопашному бою, многократный победитель и призёр Приволжского федерального округа по АРБ и ММА, Артур Святецкий из клуба «Зевс» против чемпиона мира по боевому самбо 2020 года, чемпиона Европы 2017 года, чемпиона Европы 2019 по боевому самбо, победителя Кубка Европы 2022, уроженца города Рубежное ЛНР, заслуженный мастер спорта России Владимир Ламанов. В поединке удержал победу удушающим приемом Ламанов.

– Рассчитывал бороться все три раунда. Спасибо Тула за теплый прием! Надеемся, что будем и дальше участвовать в этом состязании и радовать вам красивыми поединками.

Лёгкая весовая категория: профессиональный боец клуба единоборств «Клаб 18», занимался рукопашным боем, призёр Чемпионата Москвы по грэпплингу, призёр турниров по профессиональному боевому самбо Комрон Файзуллоев против Алексея Будрина из новомосковского клуба «Ваярг», мастера спорта по ММА, чемпиона России по ММА.

С самого начала именно Алексей задавал динамику схватке. Удушающий прием принес в третьем раунде ему победу.

– Надеюсь, вам понравился наш поединок, – обратился Алексей к зрителям. – Спасибо сопернику, что согласился на бой. У меня много оппонентов поменялось за последние две недели. Комрон – достойный противник, он отлично держался. Спасибо, что пригласили меня сюда, здесь очень душевно. Еще увидимся!

Лёгкая весовая категория. Глеб Жагрин из Владимирской области, город Ковров. Он призёр Федерального округа по ММА, грэпплингу и джиу джитсу. Его противник – представитель клуба «Скала» Гамзат Курбанов. Ему 26 лет и свой первый профессиональный бой он провёл в Тамбове, где одержал победу в 1 раунде, чемпион открытого турнира «Хулиган».

Глеб Жагрин стал победителем схватки:

– Тяжелый бой получился, немного не по плану пошел, но тем не менее все удалось. Спасибо тренеру и команде за хорошую подготовку и спасибо моей девушке Полине, которая всегда рядом со мной. Дальше – больше, буду работать над ошибками.

Полусредняя весовая категория: Ахмед Рабаданов из города Тверь. Он представитель ассоциации спортивных единоборств Тверской области, мастер спорта по Ушу-Саньда, серебряный призер первенства России по Ушу-Саньда, призёр Всероссийских соревнований по боевому самбо и ММА. Его противник – профессиональный боец ММА, выступающий с 2014 года, призёр Тульской области по ММА, призёр Тульской области по рукопашному бою и панкратиону, победитель и призёр Всероссийских турниров по ММА и панкратиону Максим Самсонов из клуба «Александр Невский».

Соперники в первые минуты начального раунда держались на равных. Однако все переменилось в секунды и техническим нокаутом Ахмед Рабаданов уложил противника:

– Хотел поблагодарить ассоциацию Тверской области, наш зал и всех причастных. Победу посвящаю своей племяннице, у которой был день рождения два дня назад!

Средняя весовая категория: Рамазон Бринджонов, представитель ассоциации спортивных единоборств Тверской области, призёр международного Гран-при по Боевому самбо, победитель и призер региональных турниров по ММА. Его противник – мастер спорта России по ММА Шариф Искандаров, город Тула, он призёр Всероссийских соревнований по вольной борьбе, грепплингу и ММА.

Все три пятиминутки бойцы ожесточенно пытались вырвать друг у друга победу. В третьем раунде бой был остановлен решением главного судьи Романа Жолобова – Рамазон нарушил правило, нанеся удар коленом в голову.

Судья дисквалифицировал Рамазона и присудил победу Шарифу Искандерову.

Полутяжёлая весовая категория. Спортсмен из Смоленской области, город Софоново, представитель клуба «Легион Файт Клаб», дважды чемпион Смоленской области по смешанному боевому единоборству, чемпион ЦФО, выступал в Хардкор ММА Игорь Мельников. Его соперник – Дмитрий Трунов, профессиональный спортсмен, тренируется в новомосковском центре единоборств «Юнити». Карьеру начинал в футболе и посвятил этому спорту 10 лет. Представлял футбольные клубы «Витязь» и «Химик». Но решил посвятить себя смешанному боевому единоборству.

Игорь Мельников оказался сильнее своего оппонента уже в первом раунде – победу принес удушающий прием сзади.

– Привет Туле, мне здесь очень понравилось. Спасибо тренеру, друзьям за поддержку, девушке Виктории и родителям. Организаторам тоже спасибо, здесь очень круто, надеюсь, еще побываю.

Полутяжёлая весовая категория. КМС по ММА, грепплингу, чемпион Лиги Черноземья 2019, мастер спорта по ФРИ Файтингу, победитель профессиональных турниров по ММА из города Воронеж Руслан Гончаров. Его соперник – Егор Швыкин из спортивного клуба «Магура» (г. Щекино), призёр Чемпионата России по панкратиону, КМС по панкратиону, призер Всероссийских соревнований по боевому самбо.

Егор Швыкин бескомпромиссно доказал свое лидерство и забрал победу:

– Переполняют эмоции! спасибо тренерскому составу и привет родным, которые сегодня в зале: я вас люблю!

Полутяжёлая весовая категория. Боец из клуба «Эволв Джим» Руслан Джаналиев, чемпион Москвы по грэпплингу, бронзовый чемпион Москвы по панкратиону, чемпион Москвы по универсальному бою, победитель первенства Москвы по боевому самбо среди студентов. Соперник – победитель предыдущей «Битвы за Тулу», кандидат в мастера спорта по ММА, многократный чемпион Тульской области по ММА, вице-чемпиона мира по абсолютно реальному бою, спортсмена тульского клуба «Гладиатор» Владимир Лаврухин.

Руслан Джаналиев уже в первом раунде показал свое превосходство противнику. На это ему понадобилось 3 минуты 39 секунд, после чего был последовал болевой прием. Победу Руслан посвятил маме.

Полутяжёлая весовая категория. Участник, представляющий город Невиномысск, участвовал в боях ПОП ММА – «Панч клаб», «Хайп», «Арена», имеет прозвище Ставропольский Утрамбовщик – Артур Аветисов. Соперник –Арсений Кондрашин из Пензенской области. Он мастер спорта по самбо и панкратиону, чемпион России по панкратиону 2023 года, победитель первенства Европы по панкратиону, серебряный призер первенства мира по панкратиону, призер чемпионата Приволжского округа по боевому самбо. Его профессиональная карьера началась сравнительно недавно, но он не знает поражений.

Арсений Кондрашин вышел победителем в этом бою.

Тяжелая весовая категория. Представитель города Рубцовск Алтайского края Владимир Колесников, КМС по боевому самбо, многократный призер и победитель всероссийских и региональных соревнований по ММА, профессиональный боец ММА. Его противник –профессиональный боец, представляющий центр единоборств «Юнити», мастер спорта по пауэрлифтингу, участник популярных промоушенов «Хардкор MMA», «Наше дело» Алексей Гончаров (г. Новомосковск).

Алексей Гончаров продемонстрировал свою мощь и заработал победу.

Тяжелая весовая категория. Муслим Мадалиев из Москвы, участник лиг «Колизей ММА», «ММА Серия», «Октагон» и многих других. Соперник – профессиональный боец ММА, чемпион Тульской области по ММА, чемпион и призер Всероссийских турниров по ММА и боксу, КМС по боксу и вольной борьбе, участник различных YouTube проектов по ММА Арутюн «Файер» Самвелян.

Травма колена не позволила уже в первом раунде Арутюну долго держаться в бою. Он сам стал инициатором прекращения схватки. Благодаря тому победа ушла Муслиму Мадалиеву.

– Я всегда показываю яркое зрелище. Я бы не выходил на бой, если б битва проходила каждый месяц. А она проходит она всего лишь один – два раза в год, я не мог её пропустить! – сказал Арутюн.

Главным событием вечера стала битва представителей тяжелого веса: участник бойцовских лиг – «Наше дело» и «Лион Вариорз», боец из города Москвы Парвиз Абдулназаров. Парвиз тренировался в знаменитой школе самбо 70, затем перешёл в клуб МЭИ Харлампиева. Парвиз достиг звания мастера спорта по боевому самбо, он чемпион Москвы, финалист кубка мира по боевому самбо, КМС по грепплингу.

Его соперник – победитель всех схваток Тульской области, чемпион Центрального Федерального округа по грепплингу и ММА, призёр Чемпионата России по грепплингу, многократный призёр и чемпион Всероссийских соревнований по грепплингу, многократный призёр Чемпионата Тульской области по вольной борьбе и ММА, мастер спорта России по ММА, участник лиги Хардкор ММА – Тигран Оганесян.

Тигран Оганесян стал безусловным лидером схватки, применив удушающий прием. Бой продлился 4 минуты 47 секунд.

– Всем мирного неба над головой, тем, кто ждет, пусть дождутся, а те, кто ушел – вернутся, – сказал победитель схватки.