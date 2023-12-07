В Туле 4-летние близняшки-сироты могут остаться без единственного жилья

Туляк Сергей Попов обратился в редакцию Myslo за помощью и советом. Он хочет, чтобы о его истории узнали как можно больше людей: вдруг среди них окажутся те, кто сможет ему помочь?

Дочь Сергея от первого брака, 29-летняя Марина, продала квартиру в Шатске и умерла. Через два месяца умер и ее муж. Их дочки-близняшки остались без родителей и без собственного жилья.

«С трудом ее опознал…»

Сергей — бывший сотрудник полиции, привык все документировать. По делу своих внучек он собрал уже внушительную стопку бумаг. О судьбе дочери Марины он говорит с горечью в голосе.

— Мы с ее матерью разошлись, когда дочь была еще ребенком. До ее 14 лет все было нормально, но потом ее мать скатилась совсем. Я звал дочь жить к себе, но она не хотела. Когда Марина стала взрослой, много позже, я узнал, что она с 18 лет плотно сидела на наркотиках. Даже 5 лет отсидела за сбыт. Периодически бралась за ум, а потом снова опускалась, — рассказывает Сергей.

В марте 2019 года у Марины и ее «гражданского мужа» Антона родились близняшки, две девочки. Также в 2019 году Марине досталась по наследству от бабушки квартира в Туле. Она продала ее, купив «трешку» в тульском поселке Шатск.





— И тут-то были проблемы, — отмечает Сергей. — Когда они уже переехали, выяснилось, что жилье было так себе: через год там рухнул потолок. Я узнал о том, что дочь с семьей переехала в Шатск, из выпуска местных новостей. Там Марина рассказывала на камеру о происшествии. Но потом вроде бы там все наладилось.

31 мая 2023 года Марина внезапно продала квартиру в Шатске за 2,5 млн рублей с обязательством выписаться самой и выписать из нее детей.

А 26 июля Марина скончалась в Тульской областной больнице от острой дыхательной недостаточности и пневмонии.

— Мне позвонили, чтобы я приехал забрать тело дочери. Выяснилось, что Марину доставили из притона — общаги под черметовским мостом на Доктора Гумилевской. Паспорта при ней не было, как личность установили — вообще непонятно. Тело мне показывать поначалу и вовсе отказывались. «Ну как-как, она же нам сказала свою фамилию, и мы по базе медицинской её идентифицировали», — сказали мне медики. Меня тогда даже кольнуло: каким-то криминалом попахивает!

Сергей как бывший полицейский понимал, что так быть не должно — настоял на опознании.



Марина Попова.

— Я с трудом ее узнал. Вся распухшая, почти неузнаваемая, с какой-то короткой стрижкой… В справке о смерти указана острая дыхательная недостаточность, пневмония. Но полной экспертизы никто не делал, так как не было видимых телесных повреждений. Поэтому до сих пор даже невозможно достоверно утверждать, что смерть дочери не была криминальной.

Кстати, именно в тот момент я и узнал, что дочь продала шатскую квартиру.



Марина и Антон.

Через месяц после смерти Марины, в августе 2023-го, умер ее гражданский муж и отец близняшек Антон Андреев. Он также скончался от острой дыхательной недостаточности.

— Когда Антон заболел, он находился в СИЗО по обвинению в причинении вреда здоровью человека, — рассказала Myslo мать Антона Андреева Людмила. — У него поднималась температура, отказала доля левого легкого. Думаю, они с Мариной употребляли невесть что, от чего легкие и разрушились.

После смерти Марины Людмила Андреева оформила временную опеку над внучками, сейчас они живут у нее.

Что случилось с квартирой

Как удалось узнать Сергею Попову, его дочь Марина продала квартиру в Шатске одному из руководителей «Тульского залогового центра», правда, в сделке он участвовал как физическое лицо. После оформления сделки собственницей квартиры в Шатске на ул. Садовой становилась его жена.

— Квартира ушла за 2,5 млн, но я до сих пор не уверен, что Марина видела эти деньги, хотя расписка от нее имеется, — говорит Сергей. — Куда делись эти средства? Никто их у Марины не видел. А теперь, после ее смерти, и вовсе концов не найдешь. Я почему насторожился: все же знают, что обмануть человека с зависимостью очень и очень просто.

В один день с договором купли-продажи квартиры в Шатске, Марина Попова заключила с покупателем еще один — на покупку комнаты на Малых Гончарах в Туле. Согласно бумагам, из вырученных от продажи своей «трешки» денег, 750 тысяч она отдавала за эту комнату. Клетушку площадью чуть больше 17 кв. м предполагалось поделить на троих — маму и двух маленьких дочек. Расписка о получении денег за комнату продавцом была написана.

— Однако фактически сделка по покупке комнаты не состоялась, — рассказала нам Людмила Андреева, бабушка близняшек. — Суть была в том, что Марина продала этому мужчине «трешку», а он ей взамен комнату на Гончарах, чтобы дети не остались без единственного жилья.

Что там по деньгам, как они рассчитывались, я не видела. Как рассказал сам покупатель, Марина и Антон часто ездили к нему в «залоговый центр», просили в долг. Задолжали сильно ему. Я поняла так, что 500 тысяч из стоимости шатской квартиры уходило в счет долга, еще 750 тысяч — за комнату, а остальное он должен был отдать.

По словам Людмилы, квартиру в Шатске мужчина сразу выставил на продажу. Однако почему так и не была проведена сделка по комнате на Малых Гончарах, неизвестно.

— Девочки могут остаться без единственного жилья, — говорит Сергей Попов. — Поскольку родителей у них больше нет, защитить их права толком некому. Вот мы с Людмилой, дедушка и бабушка, пытаемся во всем разобраться.

Как только Сергей узнал о том, что произошло, он немедленно написал везде заявления. Обращался и в опеку, и к Зыковой, уполномоченной по правам ребенка, в полицию и прокуратуру. Просил проверить условия совершения сделок на предмет нарушения прав несовершеннолетних, а полицию — разведать, не стала ли его дочь жертвой мошенничества.

— Я считаю, что представители опеки и подразделений по делам несовершеннолетних должны тщательнее следить за матерью-наркоманкой, — говорит Сергей. — Знаю, что детей у нее даже временно забирали в интернат, потому что Марина пропадала. Потом вернули. Это означает одно: что за такой семьей нужен бдительный присмотр.

А они легко продают единственную квартиру и ничего не получают взамен.

Кроме того, никто не проверял, могла ли моя Марина вообще подписывать какие-либо документы! Она стояла на учете у нарколога, часто бывала в неадеквате. Подписи ее на всех документах непохожие, будто писали разные люди.

Myslo связался с новым собственником квартиры.

- Я действительно выкупил квартиру Марины Поповой, а комнату оформить на нее не успел: она пропала, а потом стало известно, что она умерла. Но я готов продолжить оформление уже на бабушку-опекуна, мы с ней в контакте.

...Сейчас в Ленинском районном суде начали рассматривать иск нового владельца квартиры в Шатске: он требует через суд снять с регистрационного учета детей, который до сих пор там прописаны. Правда, на единственное пока заседание никто не явился.

Сергей просит все компетентные органы тщательно разобраться в этой истории.