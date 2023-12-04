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Аномальные снегопады сменятся 20-градусными морозами
Фото Дмитрия Дзюбина

Аномальные снегопады сменятся 20-градусными морозами

Синоптики предупредили о резком похолодании.

В Центральной России снегопады идут на спад. Местами в регионе пройдет слабый снег. А со среды и до конца недели осадков не ожидается. Но придут крепкие морозы. 

Так, по прогнозам синоптиков, завтра днём прогнозируется −8…−13 °, ночью -10…−15 °С. Со среды станет еще холоднее. 

— Ночами −15…−20 °С, днём −10…−15 °С. Холоднее всего будет в ночь на пятницу: −17…−22 °С, днём −11…−16 °С, что на 10–15° ниже положенной климатической нормы. Это аномально холодно, но не рекорд. К выходным стужа немного отступит — в тёмное время суток −13…−18 °С, после полудня −8…−13 °С, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

Через неделю морозы смягчатся, вернутся сильные снегопады. Сугробы вырастут до февральских 31-36 см. По данным синоптиков, такое сочетание крепких морозов и глубоких сугробов в век глобального потепления — редкое явление.

Фотограф:
сегодня, в 13:08 +1
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