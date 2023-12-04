Фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК-2024» начинает 16-й сезон!

Организаторы уже ждут заявок на участие от молодых рок-групп из Тульского региона и не только.

Впервые в фестивале могут принять участие группы и из других городов, но только в качестве гостей. В группе фестиваля в «ВК» уже идет прием заявок. «МолоТняК» ждёт молодые амбициозные группы всех стилей и направлений с авторским материалом и даже тех, у кого ещё нет

концертного опыта выступления на сцене. Главное — желание!

В этом году «МолоТняК» впервые за 20 лет своей истории поучаствовал в

конкурсе молодежных проектов от Росмолодежи и стал его победителем. А

это значит, что программа фестиваля станет еще более интересной. Для

участников планируют организовать бесплатные мастер-классы и тематические музыкальные экскурсии, будут проведены отборочные концерты, а также выпущен фирменный мерч. Конечно же, участников и зрителей ждёт грандиозный суперфинал на одной из лучших концертных площадок города.

А ещё в планах снять документальный фильм о тульском роке!

Основной целью фестиваля является развитие тульской рок-сцены,

продвижение и поддержка молодых музыкантов и рок-групп. Большое

музыкальное жюри по достоинству оценит выступление по трем основным

критериям — артистизм, профессионализм, оригинальность — и даст дельные советы. По результатам отборочных концертов 6 лучших групп выйдут в финал, где поборются за главные награды: «музыкальные сертификаты» и «Золотые молотки» — символ Тулы – города оружейников, упорства, трудолюбия и стремления победе.

За 20 лет в «МолоТняКе» приняли участие более 650 групп. Средний возраст участников — 14-25 лет, в основном это школьники старших классов, студенты и работающая молодежь. Для половины групп участие в конкурсе — это настоящий дебют.

— Участие в «МолоТняКе» — это очень хорошая школа и старт для

молодых рок-групп. Возможность заявить о себе, выступить на большой сцене, получить оценку от зрителей, жюри и прессы. Обзавестись фото- и видеоматериалами для дальнейшего продвижения и участия в разных всероссийских фестивалях. Конечно, подготовка и участие в таком фестивале дают хороший старт для развития рок-группы. Дельные советы наших наставников помогают музыкантам развиваться в правильном направлении, не сбиваться с курса и в совместном творчестве достигнуть результата и признания.

Мы очень хотим видеть среди участников молодые рок-группы из всех районов Тульской области, как это было в прошлые годы. Новомосковск, Ефремов, Алексин, Щекино и другие города и поселки — мы ждем всех! На сцене «МолоТняКа» шансы у всех равны. Пусть молодые музыканты не боятся — наше музыкальное жюри самое справедливое и честное. Даже если у вас ещё совсем «сырой» коллектив — оно оценит, поможет и подскажет, — рассказала основатель фестиваля Анастасия Асфандиярова.

Фестиваль проводится с 2003 года на разных концертных и клубных площадках Тулы.

Факт: практически каждый тульский музыкант в разные годы был участником «МолоТняКа»!

Организаторы поставили следующие условия для участия:

наличие собственного музыкального материала для живого выступления не менее 20 минут (исполнение каверов запрещено);

жесткое возрастное ограничение: возраст музыкантов-участников группы — не старше 30 лет;

возраст музыкантов-участников группы — не старше 30 лет; группа должна быть неизвестной (ранее не участвовали в крупных фестивалях);

группа не должна использовать в своем творчестве ненормативную лексику, призывы к насилию, а также не должна допускать социальную и расовую дискриминацию и т. п.;

группа должна иметь активность в социальных сетях, поддерживать и освещать программу фестиваля.

Прием заявок на участие осуществляется с 1 ноября по 31 декабря этого года. В это же время организаторы планируют познакомиться с группами в «ВК» и СМИ. Отборочные концерты и мастер-классы пройдут на разных площадках Тулы. Ну, а весной состоится финал фестиваля! Большой концерт и награждение победителей закроют очередной сезон масштабного конкурса.