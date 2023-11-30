В декабре в Центральной России прогнозируют 20-градусные морозы

Синоптики говорят, что месяц будет холоднее, чем обычно.

Зима обещает быть снежной, с большими колебаниями температуры, которая то будет опускаться в сильные морозы, то возвращаться в оттепели. Это проявится уже в первой декаде декабря. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Первые три дня зимы в Центральной России продолжит расти снежный покров, температурный фон будет плавно понижаться. К концу недели температура не будет подниматься выше −4…−9 °С.

— В первый день новой недели, как и положено по народному календарю, стартуют Введенские морозы. Инициатива в формировании погоды переходит к антициклону, который примется рассеивать облака, защищающие от ночного выхолаживания, и морозы станут крепчать. Уже в понедельник днём −5…−10 °С, а в ночь на вторник похолодает до −12…−17 °С, а местами до −22°. Не менее холодной будет и среда — ночью −15…−20 °С, местами до −25°, днём не выше −11…−16 °С, — прогнозируют синоптики.

По предварительным прогнозам, крепкие морозы задержатся до конца первой декады декабря. Месяц окажется на 6–8° холоднее климатической нормы.