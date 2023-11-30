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Квартиры, дома и участки: в Туле распродадут недвижимость должников
Фото: news.myseldon.com

Квартиры, дома и участки: в Туле распродадут недвижимость должников

Общая сумма выставленных на аукцион объектов – свыше 65 млн рублей.

Для обеспечения исполнения имущественных взысканий судебные приставы накладывают арест на имущество должников. Затем оно реализуется на аукционах, проводимых Росимуществом. Ближайшие торги пройдут в четверг, 7 декабря, в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

Там распродадут квартиры в Туле, Донском, Узловой, Киреевске, Суворове и Новомосковске, а также земельный участок в Щекинском районе и частный дом с участком в Киреевске. Общая сумма всех лотов – более 65 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 декабря тут.

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