Квартиры, дома и участки: в Туле распродадут недвижимость должников

Фото: news.myseldon.com

Для обеспечения исполнения имущественных взысканий судебные приставы накладывают арест на имущество должников. Затем оно реализуется на аукционах, проводимых Росимуществом. Ближайшие торги пройдут в четверг, 7 декабря, в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

Там распродадут квартиры в Туле, Донском, Узловой, Киреевске, Суворове и Новомосковске, а также земельный участок в Щекинском районе и частный дом с участком в Киреевске. Общая сумма всех лотов – более 65 млн рублей.