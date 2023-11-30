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В Белеве нашли похищенную в Калужской области 8-летнюю девочку
Фото: t.me/bazabazon

В Белеве нашли похищенную в Калужской области 8-летнюю девочку

Злоумышленники требовали от родителей второклассницы 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Днём 30 ноября в Козельске (Калужская область) похитили восьмилетнюю Злату, когда та возвращалась из школы. Школьница не дошла до дома буквально несколько сотен метров метров. 

По данным Telegram-канала SHOT, вечером похитители связались с мамой девочки: заявили, что вернут ребёнка домой, если родители переведут сумму, эквивалентную 1,5 млн рублей, на криптокошелёк.

Позже стало известно, что Злата найдена в Белёве, который находится в 35 км. от Козельска. С девочкой всё в порядке, подробности случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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