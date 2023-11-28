В Туле гаишники и судебные приставы ловили на дорогах должников

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С 13 по 24 ноября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов провели профилактическое мероприятие «Должник». Искали и привлекали к ответственности тех, кто уклоняется от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе рейдов было составлено 444 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ».

Как узнать свои долги? Через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств». Также проверить наличие штрафов можно с помощью онлайн-сервиса, размещенного на интернет-сайте ГИБДД.