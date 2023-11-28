Доярка, сыродел и супергерой: названы редкие и необычные вакансии в Тульской области

По данным портала hh.ru, за последний месяц в Тульской области открыто около 14 000 вакансий. Среди привычных специальностей можно найти и крайне неординарные.

— К вакансиям продавцов, риелторов, менеджеров по продажам, водителей и другим распространенным специальностям мы давно привыкли — такие предложения всегда есть на рынке. Гораздо реже можно встретить вакансии для жестянщика, кровельщика и сыродела– именно такие варианты вошли в нашу подборку, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter в ЦФО.

Подборка необычных и редких вакансий в Тульской области, открытых прямо сейчас: