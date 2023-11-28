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Доярка, сыродел и супергерой: названы редкие и необычные вакансии в Тульской области

Доярка, сыродел и супергерой: названы редкие и необычные вакансии в Тульской области

Подборку подготовил портал HeadHunter.

По данным портала hh.ru, за последний месяц в Тульской области открыто около 14 000 вакансий. Среди привычных специальностей можно найти и крайне неординарные. 

— К вакансиям продавцов, риелторов, менеджеров по продажам, водителей и другим распространенным специальностям мы давно привыкли — такие предложения всегда есть на рынке. Гораздо реже можно встретить вакансии для жестянщика, кровельщика и сыродела– именно такие варианты вошли в нашу подборку, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter в ЦФО.

Подборка необычных и редких вакансий в Тульской области, открытых прямо сейчас:

  1. Супергерой в команду «Сила Икс» — от 60 000 до 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88832982
  2. Плиточник-отделочник — от 80 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88792332
  3. Выбивальщик отливок — до 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88644200
  4. Кровельщик — до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85857443
  5. Жестянщик/гибщик — от 70 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89187377
  6. Обрубщик литья — от 96 000 до 99 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88643984
  7. Резьбошлифовщик — от 96 000 до 96 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87983878
  8. Косметолог-эстетист — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89089909
  9. Мастер-сыродел — от 78 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86791406
  10. Доярка/дояр — от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88827093
сегодня, в 12:10 0
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