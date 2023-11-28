Доярка, сыродел и супергерой: названы редкие и необычные вакансии в Тульской области

По данным портала hh.ru, за последний месяц в Тульской области открыто около 14 000 вакансий. Среди привычных специальностей можно найти и крайне неординарные.
— К вакансиям продавцов, риелторов, менеджеров по продажам, водителей и другим распространенным специальностям мы давно привыкли — такие предложения всегда есть на рынке. Гораздо реже можно встретить вакансии для жестянщика, кровельщика и сыродела– именно такие варианты вошли в нашу подборку, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter в ЦФО.
Подборка необычных и редких вакансий в Тульской области, открытых прямо сейчас:
- Супергерой в команду «Сила Икс» — от 60 000 до 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88832982
- Плиточник-отделочник — от 80 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88792332
- Выбивальщик отливок — до 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88644200
- Кровельщик — до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85857443
- Жестянщик/гибщик — от 70 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89187377
- Обрубщик литья — от 96 000 до 99 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88643984
- Резьбошлифовщик — от 96 000 до 96 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87983878
- Косметолог-эстетист — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89089909
- Мастер-сыродел — от 78 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86791406
- Доярка/дояр — от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88827093