Юные туляки победили во Всероссийском конкурсе-фестивале «Традиции и культурное наследие народов России»

Фото предоставлены организатором фестиваля.

В Москве названы победители Всероссийского конкурса-фестиваля «Традиции и культурное наследие народов России», прошедшего при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование». В пяти номинациях он собрал 1266 заявок из 76 регионов страны. Победителями стали авторы 54 работ из 22 регионов.

Туляки стали лауреатами конкурса-фестиваля в двух номинациях. В одной из самой популярных — «Танцевальный номер» — лауреатом I степени стал Дмитрий Гончаров. Диме 9 лет, он занимается в Центре эстетического развития «Оникс» и участвует в детском хореографическом ансамбле «Тульский сувенир».

На двухдневный московский финал он приехал с педагогом Екатериной Шальневой, чтобы представить свою работу: традиционный танец «Воробушек». И его выступление не оставило равнодушным зрительный зал и жюри.

В номинации «Ремесленный проект» современную интерпретацию традиционного шитья представили подростки из Студии дизайна Школы креативных индустрий. Авторы проекта: Данила и Никита Кривенко, Ольга Селивашко и Арина Пушкина. Руководитель проекта — Полина Томилина.

Победители конкурса-фестиваля получили призы: планшеты, VR-очки, умные колонки, проекторы и др. Все участники получили сертификаты и дипломы.

Иван Лапин, актер, участник ансамбля Казачий круг и YouTube-проекта ВЕК, член жюри Всероссийского конкурса-фестиваля «Традиции и культурное наследие народов России»:

— Фестиваль огромного размаха. Меня впечатляет вовлеченность детей, которые рассказывают о родном крае. Пусть для местных жителей это что-то обыденное, а мне сразу хочется увидеть то, о чем они говорят. Трогают рассказы о семейных традициях, особенно если они пересекаются с традициями национальными. Я бы пожелал участникам больше свободы и непосредственности в проявлении своего интереса к культурному наследию. Чтобы в заявках чувствовалось больше самих детей, их точки зрения, а не работы педагога. Мне кажется, здесь точка роста для популяризации национальных традиций.