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Какие дома Тулы останутся без света 28 ноября

Какие дома Тулы останутся без света 28 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Жаворонкова, 4,
  • пр-т Ленина, 68, 70, 72, 131, 141, 133, 135, 137, 139, 143-г,
  • ул. Халтурина, 11, 13,
  • ул. Гоголевская, 73, 81,
  • ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),
  • 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,
  • ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,
  • ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а,
  • ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,
  • 8-й пр-д, 73,
  • 6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-74 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
  • ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
  • 13-й пр-д, 17-25,
  • ул. Кобзева, 38-56, 66-84 (чётн.), 41-57, 65-81 (нечётн.),
  • пр-д Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31, 80, 82,
  • 16-й пр-д, 2-18 (чётн.), 1-17 (нечётн.).
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