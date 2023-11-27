Какие дома Тулы останутся без света 28 ноября

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Жаворонкова, 4,
- пр-т Ленина, 68, 70, 72, 131, 141, 133, 135, 137, 139, 143-г,
- ул. Халтурина, 11, 13,
- ул. Гоголевская, 73, 81,
- ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
- ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
- 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),
- 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,
- ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,
- ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а,
- ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,
- 8-й пр-д, 73,
- 6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-74 (чётн.),
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
- ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
- 13-й пр-д, 17-25,
- ул. Кобзева, 38-56, 66-84 (чётн.), 41-57, 65-81 (нечётн.),
- пр-д Капитана Громова, 36-46 (чётн.), 31, 80, 82,
- 16-й пр-д, 2-18 (чётн.), 1-17 (нечётн.).