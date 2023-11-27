Погода в Туле 27 ноября: облачно, мокрый снег и гололед

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

По прогнозам синоптиков, ночью 27 ноября облачно, сильные осадки (мокрый снег, дождь, по данным сайта Гидрометцентра России, — 11,1 мм). В отдельных районах налипание мокрого снега. Гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура по области -4…+1°С.

Днем облачно, осадки (мокрый снег, дождь, по данным сайта Гидрометцентра России — 5,1 мм). Гололедица, местами сильная. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура по области -1…+4 °С. Атмосферное давление 720-725 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.