ГИБДД просит тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за грядущей непогоды

Вечером 26 ноября с сохранением ночью и днем 27 ноября 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий.

Возможно выпадение обильных осадков в виде снега, переходящего в дождь, на дорогах — гололедица, местами — образование снежных заносов, усиление порывов ветра до 17 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

ГИБДД просит водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если такой возможности нет, будьте аккуратны на дороге. В сложных метеорологических условиях необходимо руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

Вы можете обращаться по телефонам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54

Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13

Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98