  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. ГИБДД просит тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за грядущей непогоды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
ГИБДД просит тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за грядущей непогоды

ГИБДД просит тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за грядущей непогоды

Вечером 26 ноября с сохранением ночью и днем 27 ноября 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий.

Возможно выпадение обильных осадков в виде снега, переходящего в дождь, на дорогах — гололедица, местами — образование снежных заносов, усиление порывов ветра до 17 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
 
ГИБДД просит водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если такой возможности нет, будьте аккуратны на дороге. В сложных метеорологических условиях необходимо руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.
 
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
 
Вы можете обращаться по телефонам:
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13
Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГИБДДпредупреждение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский государственный университет представил  результаты реализации программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
Тульский государственный университет представил  результаты реализации программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
В Туле на улице Калинина водитель «Тойоты» влетел в столб и сбежал с места аварии
В Туле на улице Калинина водитель «Тойоты» влетел в столб и сбежал с места аварии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.