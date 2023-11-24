За полтора года почти 3000 туляков оформили кредитные каникулы

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Жители Тульской области, попавшие в трудную жизненную ситуацию, просят банки изменить условия кредитных договоров. С марта 2022 по сентябрь 2023 года в Тульской области реструктуризировали 23 700 кредитов на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Почти 3000 заемщиков оформили кредитные каникулы. В общей сложности они должны банкам 543,4 млн рублей. По 50 договорам на 130,7 млн рублей одобрены и предоставлены ипотечные каникулы.

Представители бизнеса провели реструктуризацию 247 кредитов на 11 млрд рублей. Предпринимателям предоставлены 441 кредитные каникулы на сумму 2,71 млрд рублей, уточнили в тульском отделении Банка России.

С 2024 года механизм кредитных каникул станет постоянным. Сделать паузу в платежах смогут заемщики, у которых доход снизился больше чем на треть по сравнению со средним за предыдущий год. Отсрочка платежей станет доступна также тем, кто пострадал от наводнения, пожара, катастрофы или другого бедствия.