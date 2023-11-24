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За полтора года почти 3000 туляков оформили кредитные каникулы
Фото из архива Myslo

За полтора года почти 3000 туляков оформили кредитные каникулы

Региональное отделение Банка России поделилось актуальной статистикой.

Жители Тульской области, попавшие в трудную жизненную ситуацию, просят банки изменить условия кредитных договоров. С марта 2022 по сентябрь 2023 года в Тульской области реструктуризировали 23 700 кредитов на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Почти 3000 заемщиков оформили кредитные каникулы. В общей сложности они должны банкам 543,4 млн рублей. По 50 договорам на 130,7 млн рублей одобрены и предоставлены ипотечные каникулы.

Представители бизнеса провели реструктуризацию 247 кредитов на 11 млрд рублей. Предпринимателям предоставлены 441 кредитные каникулы на сумму 2,71 млрд рублей, уточнили в тульском отделении Банка России.

С 2024 года механизм кредитных каникул станет постоянным. Сделать паузу в платежах смогут заемщики, у которых доход снизился больше чем на треть по сравнению со средним за предыдущий год. Отсрочка платежей станет доступна также тем, кто пострадал от наводнения, пожара, катастрофы или другого бедствия.

Фотограф:
сегодня, в 08:20 0
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