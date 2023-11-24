На выставке «Россия» тульскую елку украсили в орнаменте филимоновской игрушки

Фото пресс-службы правительства Тульской области

23 ноября на международной выставке-форуме «Россия» туляки нарядили елку региона. Ключевой паттерн елочных украшений разработан на основе традиционного орнамента филимоновской игрушки.

Лесная красавица украшена игрушками в виде традиционных изделий народно-художественных промыслов региона — фигурками гармоней, самоваров, тульских пряников, ажурными снежинками с орнаментами белевского кружева, яркими святочными звездами.

Нарядили елку совместно с декораторами проекта «Елки России» тульские волонтеры гостеприимства, которые также помогли выбрать всем желающим туристические маршруты по региону.

Артисты народного ансамбля «Журавушка» и тульский гармонист-виртуоз Иван Фадин создали праздничное настроение гостям и участникам выставки.

После завершения форума ели высадят на ВДНХ, где деревья продолжат напоминать о единстве регионов России.

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.