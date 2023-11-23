В Туле за взятку задержан сотрудник Госжилинспекции

Он получил деньги за «нужный» результат проверки в отношении управляющей компании.

Следователь СО по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области по материалам регионального Управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника областной Госжилинспекции по факту получения взятки.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 22 ноября чиновник через посредника получил от руководителя одной из управляющих компаний взятку деньги за принятие заведомо незаконного решения об отсутствии нарушений в работе организации.

Мужчине предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Ведётся следствие.