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Какие вакансии предложат тулякам на крупной ярмарке трудоустройства?
Фото Алексея Пирязева

Какие вакансии предложат тулякам на крупной ярмарке трудоустройства?

Большинство вакансий подойдут для студентов старших курсов технических и гуманитарных направлений обучения.

Завтра, 24 ноября, в Кадровом центре «Работа России» пройдет ярмарка трудоустройства. Работодатели готовы предложить более 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий есть такие:

  • специалист отделения в МФЦ,
  • аналитик,
  • специалист административно-хозяйственного отдела,
  • специалист по проектной работе,
  • менеджер по продажам,
  • маркетолог,
  • специалист по социальной работе,
  • специалист по охране труда,
  • преподаватель,
  • ведущий специалист отдела автоматизированной фотовидеофиксации,
  • специалист отдела телемаркетинга,
  • контролер водопроводного хозяйства,
  • юрист,
  • водитель автомобиля и др. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, каждая из сторон успеет задать необходимые вопросы.

В программе открытого отбора свои вакансии представят: 

  • МФЦ;
  • Центр занятости населения Тульской области;
  • Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
  • Региональный центр «Развитие»;
  • «Газпром газораспределение Тула»;
  • Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;
  • «Ростелеком»; 
  • «Комкор»; 
  • «Тулагорводоканал»; 
  • «ТНС Маркетинговый информационный центр»;
  • Росгвардия «Охрана»; 
  • ООО «Лье»; 
  • «Тулаупрадор»; 
  • «Энергогазинвест — Тула»;
  • АО «Октава».

Специалисты Кадрового центра дадут всем желающим консультацию по подготовке к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела. 

Ярмарка трудоустройства состоится 24 ноября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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Фотограф:
сегодня, в 11:46 0
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