Какие вакансии предложат тулякам на крупной ярмарке трудоустройства?

Фото Алексея Пирязева

Большинство вакансий подойдут для студентов старших курсов технических и гуманитарных направлений обучения.

Завтра, 24 ноября, в Кадровом центре «Работа России» пройдет ярмарка трудоустройства. Работодатели готовы предложить более 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий есть такие:

специалист отделения в МФЦ,

аналитик,

специалист административно-хозяйственного отдела,

специалист по проектной работе,

менеджер по продажам,

маркетолог,

специалист по социальной работе,

специалист по охране труда,

преподаватель,

ведущий специалист отдела автоматизированной фотовидеофиксации,

специалист отдела телемаркетинга,

контролер водопроводного хозяйства,

юрист,

водитель автомобиля и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, каждая из сторон успеет задать необходимые вопросы.

В программе открытого отбора свои вакансии представят:

МФЦ;

Центр занятости населения Тульской области;

Министерство труда и социальной защиты Тульской области;

Региональный центр «Развитие»;

«Газпром газораспределение Тула»;

Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;

«Ростелеком»;

«Комкор»;

«Тулагорводоканал»;

«ТНС Маркетинговый информационный центр»;

Росгвардия «Охрана»;

ООО «Лье»;

«Тулаупрадор»;

«Энергогазинвест — Тула»;

АО «Октава».

Специалисты Кадрового центра дадут всем желающим консультацию по подготовке к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка трудоустройства состоится 24 ноября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34.