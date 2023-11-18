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В Туле на 11 улицах провели «заплаточный» ремонт

В Туле на 11 улицах провели «заплаточный» ремонт

Еще на двух улицах работы продолжаются.

Ямочный ремонт, заделка швов и трещин, ремонт смотровых и дождеприемных колодцев позволяет поддерживать эксплуатационные характеристики дорог и тротуаров. Ведет его МКУ «ЦО ДТД г. Тулы».

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На этой неделе ямочный ремонт горячим асфальтобетоном проводили на Новомосковском шоссе, ул. Шишкина, Кауля, Марата, в Танковом переулке, на пр. Ленина, на ул. Воздухлофлотской, Пузакова, Калужском шоссе, Арсенальной, Восточной. 

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Продолжаются работы на ул. Защитников Тулы и в п. Шатск на ул. Ленина.

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В общей сложности с начала 2023 года в Туле устранены дефекты дорожного покрытия на площади более 110,7 тысяч квадратных метров.

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