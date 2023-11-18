До конца года в Туле появится система ИИ, распознающая изображения

Работу ведут программисты ТГПУ им. Л.Г. Толстого под руководством доцента Артура Поколодного в рамках стратегического проекта «Экосистема подготовки кадров для цифрового развития региона» программы развития «Приоритет-2030».

Созданный туляками продукт предназначен для замены иностранных аналогов. Ожидается, что он будет готов к концу года.

«Ученые сообщили о завершении предпоследнего этапа работы по адаптации программы под платформу Android версии 7 и выше. На предыдущем этапе разработчики в качестве итогового продукта получили продукт для Windows», – сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что вся разработка ведется «с нуля»: для написания программы не использовались сторонние библиотеки, фреймворки и иные программные решения.

Важной характеристикой программы является ее быстродействие. При заявленных 15 кадрах в секунду для мобильных платформ разработчики добились результата в 17-18 кадров.

Примечательно, что достичь таких показателей удалось без использования способов оптимизации, характерных для целевой платформы. Есть вероятность, что конечный продукт получит еще более высокую производительность.

Текущий вариант программы уже полностью готов для работы в «родной» для Android среде разработки. Созданный кроссплатформенный код ядра, который продемонстрировал полную работоспособность на двух из трех целевых платформ, позволит упростить и расширить возможности по дальнейшему развитию продукта.

Завершающим этапы работы станет создание интерфейса для внедрения системы в IDE Unity, как наиболее популярной среды проектирования в области интерактивного 3D-контента.

В перспективе разработка сможет выйти на рынок и снизить потребность отечественных пользователей в зарубежных аналогах, которые становятся недоступными.