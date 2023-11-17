Фото УГИБДД по Тульской области.

За четыре часа рейда к ответственности привлекли 25 водителей.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского и грузового транспорта сотрудники Госавтоинспекции Тульской области совместно с Ространснадзором провели сплошную проверку на автодороге Тула — Новомосковск.

В ходе рейда инспекторы проверяли легальность деятельности пассажирских перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей, документы и техническое состояние транспортных средств.

За 4 часа рейда к ответственности было привлечено 25 водителей. Решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию данных автобусов.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает участникам дорожного движения, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: соблюдайте ПДД и не выпускайте на линию транспортные средства с наличием технических неисправностей.

Отметим, что за 10 месяцев 2023 года по вине водителей автобусов произошло 45 ДТП, в которых один человек погиб, 61 — получил травмы.