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На автодороге Тула — Новомосковск инспекторы ДПС провели сплошную проверку автобусов
Фото УГИБДД по Тульской области.

На автодороге Тула — Новомосковск инспекторы ДПС провели сплошную проверку автобусов

За четыре часа рейда к ответственности привлекли 25 водителей.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского и грузового транспорта сотрудники Госавтоинспекции Тульской области совместно с Ространснадзором провели сплошную проверку на автодороге Тула — Новомосковск.

В ходе рейда инспекторы проверяли легальность деятельности пассажирских перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей, документы и техническое состояние транспортных средств.

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За 4 часа рейда к ответственности было привлечено 25 водителей. Решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию данных автобусов.

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Госавтоинспекция Тульской области напоминает участникам дорожного движения, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: соблюдайте ПДД и не выпускайте на линию транспортные средства с наличием технических неисправностей.

Отметим, что за 10 месяцев 2023 года по вине водителей автобусов произошло 45 ДТП, в которых один человек погиб, 61 — получил травмы.

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