Улицу Оружейную полностью сделают к 25 ноября

17 ноября глава администрации Тулы Илья Беспалов приехал на ул. Оружейную в Туле, на которой завершают ремонт по муниципальному контракту.

Здесь заменили рельсошпальную решётку полностью — от ул. Болдина до ул. Ф. Энгельса.

— Подготовительные работы на этой улице были начаты еще в сентябре, так как по заключению экспертов стало понятно: улица не выстоит осенне-зимний и весенний период, она в аварийном состоянии, особенно рельсы. Если бы мы не сделали ремонт, пришлось бы перекрывать улицу для движения, — пояснил глава администрации Тулы.

По словам Ильи Беспалова, администрация приняла решение провести ремонтные работы в 2023 году. При уточнении бюджета Тулы на 2023 год были изысканы средства на эти работы. Объявлен аукцион, определён победитель. По муниципальному контракту работы начались на ул. Оружейной 3 ноября. На 16 ноября выполнено около 90% всего запланированного объема.

Работы по контракту — уже в завершающей фазе, они будут закончены ориентировочно через 7-8 дней. Конечно, при благоприятных погодных условиях.

— Когда определялись с объемом работ, стояла дилемма: делать выделенные полосы для трамвая или все-таки оставить единую транспортную сеть. Я принял решение оставить возможность передвижения автотранспорта по трамвайным путям — все-таки эта улица узкая, в случае аварии машинам не разъехаться, — пояснил Илья Беспалов. — Мы также здесь переделываем тротуары. Переносим остановку, чтобы сделать ее более безопасной и удобной как для пассажиров, так и для водителей.

Трамвайное движение по ул. Оружейной откроют после завершения работ, когда улица будет полностью сдана.

Алексей Хардыбакин, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, рассказал подробно о ремонте улицы Оружейной:

— Сейчас здесь заканчивают работы по обустройству асфальтобетонного покрытия по прямому ходу и пешеходных коммуникаций с частичной заменой бортовых камней. Уже выполнено на 100% асфальтобетонное покрытие в межрельсовом пространстве, заменена рельсошпальная решётка. Протяженность ремонтируемого участка — 1500 метров. Общая стоимость работ по муниципальному контракту около 145 млн рублей.

По словам Алексея Хардыбакина, трамвайная остановка «Ул. Тульского Рабочего полка» будет перенесена от перекрестка с ул. Тульского Рабочего полка ближе к ул. Ф. Энгельса:

— Это сделано в целях улучшения пешеходного трафика и разгрузки автомобильного движения, уменьшения заторовых ситуаций на основании расчетов автомобильного трафика.

Напомним, в этом году по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» в план ремонта было дополнительно включено 8 объектов. В областной столице помимо ул. Некрасова и Максимовского, где работы продолжаются, в порядок привели ул. Ленина, Сойфера, Свободы, Гоголевскую, Ползунова, Центральный переулок.

