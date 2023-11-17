Алексей Дюмин расширил перечень участников СВО – получателей единовременной выплаты

Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «Об осуществлении в 2023 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан».

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ «Об осуществлении в 2023 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан», которые расширяют перечень категорий получателей поддержки.

Теперь право на выплату имеют граждане, которые по направлению Управления Росгвардии по Тульской области заключили контракт минимум на 6 месяцев о прохождении службы в воинских частях специального и оперативного назначения Нацгвардии России для участия в СВО.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на тех, кто заключил контракт не ранее 1 января 2023 года.