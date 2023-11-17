Гибель водителя на стройке моста через Упу: возбуждено уголовное дело

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 15 октября на стройке нового моста через Упу погиб водитель трактора. По предварительной информации, транспортное средство соскользнуло с берега в реку Воронку и упало на левый бок, придавив собой водителя. От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда медиков и городской службы спасения.

По результатам процессуальной проверки региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, к трагедии привело ненадлежащее исполнение ответственным лицом своих обязанностей.

«Машинист на экскаваторе-погрузчике съехал с территории строительства моста, где под силой тяжести указанный экскаватор завалился набок и придавил выпавшего из кабины машиниста. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.