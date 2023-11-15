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Тульские учебные заведения будут готовить водителей военных грузовиков

Тульские учебные заведения будут готовить водителей военных грузовиков

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Илья Беспалов.

Тульское отделение ДОСААФ России и «Тульский государственный технологический колледж» займутся обучением водителей категории «С» по заданию военкомата.

Согласно «Плану основных мероприятий военного комиссариата по подготовке граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 2023-2024 учебном году», до июля 2024 года тульское отделение ДОСААФ должно подготовить 71 водителя категорий «С», «ВС» и «Е» для присвоения им соответствующих военно-учётных специальностей.

В том же документе говорится, что «Тульский государственный технологический колледж» до 30 июня 2024 года должен обучить 2 слесаря по ремонту автомобилей и 20 водителей категории «С».

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сегодня, в 20:24 −3
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