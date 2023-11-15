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Врачи тульского перинатального центра проведут прямой эфир для будущих мам
Фото из архива Myslo

Врачи тульского перинатального центра проведут прямой эфир для будущих мам

Онлайн-встреча со специалистами пройдёт в рамках пилотного проекта «Репродуктивное здоровье».

На видеопортале Rutube проходят еженедельные встречи с ведущими российскими специалистами в сфере репродуктивного здоровья и здорового образа жизни.

В воскресенье, 19 ноября, в эфире канала специалисты тульского областного перинатального центра расскажут о повторных родах после кесарева сечения.

Заведующая женской консультацией Анастасия Суслова объяснит, как проходит эта операция и как подготовиться к последующей беременности, а медицинский психолог Ольга Полуэктова развеет страхи перед операцией ответит на вопросы будущих мам.

Смотрите эфир со специалистами перинатального центра на канале «Репродуктивное здоровье».

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Фотограф:
сегодня, в 19:50 0
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