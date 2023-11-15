Врачи тульского перинатального центра проведут прямой эфир для будущих мам

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Онлайн-встреча со специалистами пройдёт в рамках пилотного проекта «Репродуктивное здоровье».

На видеопортале Rutube проходят еженедельные встречи с ведущими российскими специалистами в сфере репродуктивного здоровья и здорового образа жизни.

В воскресенье, 19 ноября, в эфире канала специалисты тульского областного перинатального центра расскажут о повторных родах после кесарева сечения.

Заведующая женской консультацией Анастасия Суслова объяснит, как проходит эта операция и как подготовиться к последующей беременности, а медицинский психолог Ольга Полуэктова развеет страхи перед операцией ответит на вопросы будущих мам.