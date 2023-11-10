Как поступить на военную службу по контракту

Попасть в знаменитую Тульскую 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию хотят жители самых разных уголков России. По словам представителя 106-й ГВДД гвардии сержанта Евгения, который занимается сопровождением соискателей, обращения поступают не только из Тульской и Московской областей. Люди звонили из Приморского края, Хабаровска Челябинска и даже из Сибири!

Евгений, представитель 106-й ГВДД:

Евгений — Принимаем на службу до категории «В», но должна быть физическая подготовка. Ведь задачи там серьезные, нагрузки большие. Кандидаты могут оставить заявки на сайте служив106.рф либо позвонив на горячую линию 8 800-2010-106. Я с ними связываюсь и объясняю, как поступить на службу.

Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Антон Перевозчиков, в настоящее время в Вооруженных силах по-прежнему востребованы все специальности. Это водители категорий B, С, D, операторы артиллерийских систем, механики, механики-водители, командиры боевых машин, операторы ПТУР.

В среднем рассмотрение заявок кандидатов занимает 2-3 дня. За это время они проходят в пункте отбора различные процедуры, в том числе медицинские осмотры, и получают первичное заключение психологов. После того как специалисты убедятся, что у гражданина все в порядке, издается приказ о заключении контракта. Стоит отметить, что без обучения, доподготовки и боевого слаживания на линию соприкосновения не попадает никто.

Антон Перевозчиков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:

Антон Перевозчиков — Средний возраст соискателей — от 30 лет. Среди них есть как граждане, которые уже служили по контракту и в ЧВК, так и те, кто не служил или выбрал военную службу про контракту вместо службы по призыву. Напомню, по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, помимо определяемых законодательством федеральных льгот для военнослужащих, на региональном уровне есть 51 мера социальной поддержки семей участников СВО. Из них 29 — финансового характера и 22 — нематериальные в виде бесплатной социальной, юридической, психологической помощи.

По словам кандидата на службу по контракту Федора Волкова, на СВО он решил пойти потому, что родился в СССР и тогда на ребят, которые возвращались из Афганистана, смотрели с гордостью. Федор считает, что сейчас почти такое же время, только долг не интернациональный, а перед своей страной.

Федор Волков, кандидат в контрактники:

Федор Волков — Плюс не буду кривить душой: вот эти льготы все, субсидии, выплаты — это тоже ключевой вопрос. Опыт службы в Вооруженных силах есть. Хотя это и было 30 лет назад, но думаю, что еще послужу. Родных настраивал к этому еще с августа, обсуждали за и против. Отнеслись нормально, с пониманием. Здесь все понятно: документы спокойно заполнил дома, приехал сюда, прошел медкомиссию — и все готово. Слышал, что есть большая потребность в водителях. Я как раз водитель, поэтому думаю, что по гражданской специальности так и пойду.

Тула, ул. Коминтерна, д. 28,

тел. (факс): (4872) 56−19−90,

а также военные комиссариаты по месту жительства.

Кроме того, можно позвонить на короткий номер 117.

служив106.рф. (телефон 8 800-2010-106)

службапоконтракту.рф