Тульские полицейские пересели на Haval

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Сегодня, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел в УМВД России по Тульской области в праздничной обстановке прошло торжественное вручение ключей от нового служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автопарк тульской полиции пополнился на 23 автомобиля Haval, УАЗ и УАЗ «Патриот». Сотрудники на новых машинах будут нести службу в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и дежурных частях.

11 автомобилей Haval приобретены в рамках реализации федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Транспорт оснащен по последнему слову техники, в нем есть все необходимое современное оборудование для повседневной служебной деятельности стражей правопорядка. Машины готовы прямо сейчас выйти на маршруты патрулирования Тульского региона.

Начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко выразил уверенность, что пополнение автопарка скажется положительно на повышении эффективности работы полиции, позволит более качественно обеспечивать правопорядок и спокойствие граждан, оперативно приходить на помощь всем, кто в ней нуждается.

Член Общественного совета протоиерей Виктор Матвеев, совершая чин благословения и освящения новых автомобилей, отметил важность миссии сотрудников полиции как защитников закона и Отечества.