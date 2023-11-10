  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские полицейские пересели на Haval - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские пересели на Haval
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские пересели на Haval

Правоохранителям вручили ключи от новых автомобилей.

Сегодня, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел в УМВД России по Тульской области в праздничной обстановке прошло торжественное вручение ключей от нового служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автопарк тульской полиции пополнился на 23 автомобиля Haval, УАЗ и УАЗ «Патриот». Сотрудники на новых машинах будут нести службу в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и дежурных частях.

11 автомобилей Haval приобретены в рамках реализации федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Транспорт оснащен по последнему слову техники, в нем есть все необходимое современное оборудование для повседневной служебной деятельности стражей правопорядка. Машины готовы прямо сейчас выйти на маршруты патрулирования Тульского региона.

OI4_gtCBQv4.jpg

Начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко выразил уверенность, что пополнение автопарка скажется положительно на повышении эффективности работы полиции, позволит более качественно обеспечивать правопорядок и спокойствие граждан, оперативно приходить на помощь всем, кто в ней нуждается.

Член Общественного совета протоиерей Виктор Матвеев, совершая чин благословения и освящения новых автомобилей, отметил важность миссии сотрудников полиции как защитников закона и Отечества.

Галерея
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:05 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как поступить на военную службу по контракту
Как поступить на военную службу по контракту
Изнасиловал и убил тулячку в палатке на ул. Болдина: подозреваемого спустя 23 года задержали в Сургуте
Изнасиловал и убил тулячку в палатке на ул. Болдина: подозреваемого спустя 23 года задержали в Сургуте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.