В Кимовске женщина закрыла нескольких детей в багажнике

Скриншот из паблика «Тула Жесть»: https://vk.com/tulazest?w=wall-160930471_683447

Необычное видео, снятое жителями Кимовска, появилось в соцсетях. «Завирусил» ролик паблик «Тула Жесть».

Дети один за другим залезли в багажник автомобиля. Примечательно, что мальчик закрыл его изнутри. На какое-то время съемка прервалась. Далее видно, как к багажнику подошла женщина с пакетами и отдала их детям. Затем как ни в чем не бывало она закрыла багажник и села на заднее сиденье.

В комментариях под видео туляки разделились на два лагеря. Кто-то просит не осуждать женщину, не зная ситуации. Другие подтрунивают над многодетной семьей.

Отметим, что перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства, на прицепе или на мотоцикле вне предусмотренных конструкцией мест наказывается административным штрафом в 1000 рублей. А вот при нарушении перевозки детей санкции гораздо жестче. Для водителя штраф 3000 руб.; для должностных лиц — 25 000 руб.; для юридических лиц — 100 000 руб.