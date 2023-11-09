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Большинство платежей будет совершаться с помощью QR, токена, NFC, биометрии
Изображение от Freepik.

Большинство платежей будет совершаться с помощью QR, токена, NFC, биометрии

Такие прогнозы дают эксперты.

Наиболее оптимальным для потребителя станет понятное и универсальное платежное решение, которое сможет закрывать клиентские потребности в совершении транзакций как в онлайн-, так и оффлайн-каналах. Такими прогнозами развития платежного рынка в рамках сессии «Платежи: слияние потребностей и технологий» на форуме Finopolis-2023 поделился член правления ВТБ Святослав Островский.

Внешние ограничения оказали дополнительный стимул для банков и других представителей финансового сектора нарастить темп разработки альтернативных замещающих решений для своих клиентов. Сегодня возможность бесконтактной оплаты обеспечивают Pay-сервисы, в частности Mir Pay, платежные стикеры и другие инструменты. Одним из самых динамично растущих является сервис оплаты по QR коду через Систему быстрых платежей (СБП).

— В перспективе ближайших лет большинство платежей будет совершаться с использованием платежного инструмента, который всегда «под рукой» клиента — QR, токены, NFC, биометрия и другие решения. Главное, чтобы для пользователя они не несли дополнительной нагрузки, а были нативно понятны и максимально удобны для использования во всех оффлайн- и онлайн-каналах оплаты, — рассказал Святослав Островский.

Вместе с тем для большего проникновения платежей по QR нужно предложить пользователям новые преимущества.

— Бизнес уже мотивирован на выбор в пользу оплаты по QR-коду за счет более привлекательной экономики и сроков зачисления денежных средств. Теперь, чтобы сохранить и нарастить темпы роста спроса на QR, стоит задуматься о создании дополнительных преимуществ и выгоды для частных пользователей, — пояснил спикер.

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