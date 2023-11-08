В Тульской области стартовала Неделя экономики

С 7 по 10 ноября в Тульской области проходит Неделя экономики, приуроченная ко Дню экономиста.

В школах и колледжах Тулы, Новомосковска, Щекино и Ефремова главы администраций муниципалитетов проводят открытые уроки по экономике. Запланированы экскурсии в ОЭЗ и ИП «Узловая» — студенты посетят автомобильный завод «Хавейл», предприятия «Энгельсспецтрубмаш», «Арнест» и «Агрогриб». Также студенты посетили Главное управление Центробанка России по ЦФО.

9-10 ноября в вузах региона состоятся лекции представителей экономического блока правительства Тульской области. Заместитель председателя правительства Григорий Лаврухин расскажет об ОЭЗ «Узловая». Начальник отдела анализа и прогнозирования министерства экономического развития Татьяна Ковалева выступит в Финуниверситете с лекцией об информатизации экономической деятельности. Директор Центра поддержки экспорта Дарья Медведева расскажет студентам РЭУ им. Г. В. Плеханова об экспортном потенциале региона, а представитель Сбербанка — об использовании искусственного интеллекта для развития экономики и бизнеса.

9 ноября пройдет прямой эфир Российского общества «Знание» с министром экономического развития Тульской области Антоном Емельяненко на тему «Индекс привлекательности регионов для молодежи».

Итоги Недели экономики подведут 10 ноября в Центре «Мой Бизнес». На торжественной церемонии наградят сотрудников предприятий, представителей муниципалитетов и студентов, принявших участие в конкурсе эссе экономической тематики. Студентов познакомят с инфраструктурой поддержки бизнеса. Для них проведут экскурсию в Музей тульского предпринимательства и экономический квиз.

Антон Емельяненко отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе уделяется особое внимание адаптации экономики новым условиям.

— Благодаря комплексу мер федеральной и региональной поддержки отмечается положительная динамика промышленного и сельскохозяйственного производства. Растут налоговые поступления в бюджет Тульской области, увеличивается число предпринимателей и туристов. Наш регион занимает 4-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Ключевые критерии — объем и количество завершенных и реализуемых проектов. Только в ОЭЗ «Узловая», ТОР «Алексин» и «Ефремов» инвестировано в общей сложности более 50 млрд рублей, — сказал Антон Емельяненко.