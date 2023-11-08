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В 2023 году в Тульской области привели в порядок 225 дворов
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В 2023 году в Тульской области привели в порядок 225 дворов

Благоустройство стало одной из главных тем еженедельного оперативного совещания у Алексея Дюмина.

В текущем году в Тульской области благоустроено 225 дворов, 23 общественных пространства, 15 пешеходных зон. Воплощены в жизнь 4 проекта, победивших в тематическом всероссийском конкурсе. Объём финансирования превысил 1,1 млрд рублей.

До 17 ноября в Туле откроются пять площадок для выгула собак – во дворе дома № 10 по ул. Максимовского, на ул. Ряжской, между домом № 22 по ул. Батищева и ул. Хворостухина, а также по адресам: ул. Приупская, д. 10 и пр-т Ленина, д. 151. Общая сумма работ – 7,1 млн рублей.

За последние шесть лет в Тульской области приведено в порядок 2020 дворов и 176 общественных пространств. Кроме того, реализовано 15 проектов-победителей всероссийского конкурса. Общая стоимость работ – 5,9 млрд рублей, 3,66 из которых – федеральные средства.

Также на совещании руководитель Центра управления регионом Нина Толкачева доложила об устранении нарушений правил благоустройства в муниципалитетах. Все поручения губернатора были выполнены в срок. На устранение выявленных нарушений Алексей Дюмин дал чиновникам 10 дней.

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сегодня, в 19:10 −1
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