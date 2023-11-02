В Щекино подростка сбили на пешеходном переходе: организован сбор средств

Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Детский омбудсмен написала на своей странице о подробностях ДТП:

— В мой адрес обратилась бабушка Сафонова Егора, 2007 г. р., Буланова Светлана Викторовна. 24 августа ее внука на пешеходном переходе сбила машина. Ребенок был доставлен в Щекинскую РБ, госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии (закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияние, судорожный синдром, ушибы легких, разрыв селезенки). В настоящее время Егор находится в тяжелом состоянии в детской больнице «ГБУЗ Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого».

По словам Наталии Зыковой, на реабилитацию подростка потребуется около 3 млн рублей. В настоящее время семья располагает только третью от нужной суммы.

— Друзья, прошу не пройти мимо, поддержать мальчика и внести посильную лепту. Желающие помочь могут переслать деньги по номеру мамы мальчика: +79307983188 Ирина Анатольевна А. (Сбербанк).