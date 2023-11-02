В Тульской области на ноябрьских праздниках изменится расписание пригородных поездов

В предпраздничные и праздничные дни, с 3 по 6 ноября, в Тульской области изменится расписание пригородных поездов и экспрессов. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Электропоезда будут курсировать по расписанию:
- 3 ноября — пятницы;
- 4 и 5 ноября — субботы;
- 6 ноября — воскресенья.
Так, экспресс № 7041 Москва — Тула-1 будет курсировать 3 и 6 ноября, а № 7040 Тула –Москва — 5 и 6 ноября. Два дневных экспресса, курсирующие между Москвой и Тулой, № 7031 и 7030 назначены с 4 по 6 ноября.
Также точечные корректировки коснутся графика движения поездов в Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областях.
МЖД просит пассажиров заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании.