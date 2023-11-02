Режиссер, фотограф, воспитатель: на каникулах тульских школьников познакомят с профессиями

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 ноября на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки тульские старшеклассники познакомились с профессиями режиссёр, графический дизайнер, программист, фотограф, воспитатель детского сада. За полтора часа практических занятий школьники узнали о важных качествах, которыми должен обладать человек, выбравший ту или иную специальность, попробовали выполнить конкретное задание.

Во время осенних каникул проходят профессиональные пробы для обучающихся 6-11 классов. Это возможность погрузиться в профессию и освоить профессиональные компетенции под руководством опытных наставников.

Мероприятие открыл директор департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования Тульской области Владимир Морозов:

— По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, в том числе подготовке специалистов со школьной скамьи. И проект «Билет в будущее» этой задаче служит. Проект не только помогает узнать о профессиях, он дает каждому школьнику возможность сделать что-то своими руками, ощутить на себе особенности той или иной специальности. Важно, чтобы выбор будущего был осознан, именно поэтому надо начинать искать и узнавать себя уже сейчас, в детстве, — отметил Владимир Морозов.

В 2023 году участниками проекта стали более 13 тысяч школьников из 200 общеобразовательных организаций.